Erdbeeren direkt vom Feld: In Dennheritz wird auch an Pfingsten täglich gepflückt

Auf der rund drei Hektar großen Fläche hinter dem Sportplatz hat in dieser Woche die Erntesaison begonnen. Was Kunden zu Preisen und Öffnungszeiten wissen müssen.

Knapp 30 Minuten hat Sabine Voigt in die Erdbeerernte investiert. Sie war am Mittwochvormittag auf dem Erdbeerfeld in Dennheritz. „Es pflückt sich hier gut“, sagt die Frau aus Meerane und stellt den Eimer mit den Früchten am Verkaufsstand auf die Waage, die 2,5 Kilogramm anzeigt. Selbstpflücker bezahlen dafür 10 Euro. „Daraus wird...