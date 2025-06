Falsche Heizungsableser in Glauchaus Oberstadt: Täter-Duo überrumpelt Senioren

Trickdiebe haben Wertgegenstände und Bargeld gestohlen. Sie waren erst in der Robert-Koch-Siedlung und dann an der Lungwitzer Straße. Welche Parallelen es gibt - auch zu Fällen in Stollberg und Penig.

Wertgegenstände und Bargeld haben falsche Heizungsableser am Montagvormittag in der Oberstadt in Glauchau erbeutet. Sie überrumpelten Senioren in Mehrfamilienhäusern in der Robert-Koch-Siedlung und in der Lungwitzer Straße. Bei beiden Fällen gibt es Parallelen – mit Blick auf den Hergang und auf die Täterbeschreibungen. Mit wenigen...