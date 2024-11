Feldbahn-Chef von Meerane hört auf: Gerhard Kirmse geht mit 76 Jahren in Rente

Der Mann vom Modelleisenbahnclub hat Tausende Kinder chauffiert - im Außengelände der Annaparkhütte und bei vielen Veranstaltungen in Westsachsen. Wie die Suche nach seinem Nachfolger läuft.

Es zwickt im Knie. Es zieht in der Schulter. Gerhard Kirmse merkt, dass er nicht mehr der Jüngste ist. Der Mann, der sich beim Modelleisenbahnclub in Meerane um die Feldbahn kümmert, will in Rente gehen – mit 76 Jahren. „Irgendwann muss man Platz für die Jüngeren machen. Am Ende des Jahres ist für mich auf jeden Fall endgültig...