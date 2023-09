Feuerwehr fährt zweimal mit einem Großaufgebot ins Gewerbegebiet in Meerane: Das ist der Grund

Für Aufsehen haben die Einsätze am Montagnachmittag gesorgt. Die Brandschützer waren mit sechs Fahrzeugen unterwegs.

Mit Blaulicht und Martinshorn ist die Freiwillige Feuerwehr aus Meerane am Montagnachmittag ins Gewerbegebiet in Meerane gefahren. Und zwar gleich zweimal innerhalb von 44 Minuten. Sie rückte mit sechs Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften aus. Der Grund: Von einer Brandmeldeanlage in einem Unternehmen an der Dennheritzer Straße wurde zweimal...