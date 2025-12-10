Feuerwehr-Großaufgebot auf der Auestraße in Glauchau: Warum die Kita „Märchenland“ am Mittwochvormittag evakuiert werden musste

Glauchau
Mit fünf Fahrzeugen war die Feuerwehr im Einsatz. Die Alarmierung erfolgte 9.44 Uhr. Was bisher bekannt ist.
Aufregung in der Kindertagesstätte „Märchenland“ an der Auestraße in Glauchau: Fünf Feuerwehrfahrzeuge standen am Mittwochvormittag vor der Einrichtung. Am Einsatz waren die Stadtteilfeuerwehren Oberstadt und Unterstadt sowie die Ortsteilfeuerwehr Gesau beteiligt. Sie wurden 9.44 Uhr alarmiert.
