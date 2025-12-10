MENÜ
  • Feuerwehr-Großaufgebot auf der Auestraße in Glauchau: Warum die Kita „Märchenland“ am Mittwochvormittag evakuiert werden musste

Die Feuerwehr war in der Kindertagesstätte „Märchenland" in Glauchau im Einsatz.
Bild: Andreas Kretschel
Die Feuerwehr war in der Kindertagesstätte „Märchenland“ in Glauchau im Einsatz.
Die Feuerwehr war in der Kindertagesstätte „Märchenland“ in Glauchau im Einsatz. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Feuerwehr-Großaufgebot auf der Auestraße in Glauchau: Warum die Kita „Märchenland“ am Mittwochvormittag evakuiert werden musste
Redakteur
Von Holger Frenzel
Mit fünf Fahrzeugen war die Feuerwehr im Einsatz. Die Alarmierung erfolgte 9.44 Uhr. Was bisher bekannt ist.

Aufregung in der Kindertagesstätte „Märchenland“ an der Auestraße in Glauchau: Fünf Feuerwehrfahrzeuge standen am Mittwochvormittag vor der Einrichtung. Am Einsatz waren die Stadtteilfeuerwehren Oberstadt und Unterstadt sowie die Ortsteilfeuerwehr Gesau beteiligt. Sie wurden 9.44 Uhr alarmiert.
