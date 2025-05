Stromausfall am Mittwochvormittag in Glauchau: 2300 Kunden betroffen - Zwei Aldi-Märkte evakuiert

Die Evakuierung der Einkaufsmärkte am Goetheweg und an der Greynaer Straße steht in Zusammenhang mit einem Stromausfall. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Was bisher bekannt ist.

Einen Stromausfall hat es am Mittwochvormittag in Glauchau gegeben. Betroffen waren rund 2300 Kunden, die zeitweise von 8.14 Uhr bis 9.06 Uhr ohne Strom waren. Darüber informieren die Stadtwerke. Betroffen seien neben Teilen der Kernstadt auch die Ortsteile Wernsdorf, Rothenbach und Voigtlaide gewesen. Auslöser für die Havarie sei ein Defekt im...