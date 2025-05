Feuerwehr in Glauchau am Montagabend im Einsatz: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

An den Löscharbeiten in der Nähe der Meeraner Straße waren 15 Feuerwehrleute beteiligt. Die Helfer wurden 18.48 Uhr alarmiert. Was bisher bekannt ist.

Mehr als eine Stunde war die Freiwillige Feuerwehr aus Glauchau am Montagabend im Einsatz. Im Bereich der Meeraner Straße musste ein Ödland-Brand auf einer Fläche von rund 40 Quadratmetern gelöscht werden. Die Feuerwehr wurde um 18.48 Uhr alarmiert. „15 Feuerwehrleute waren am Einsatz beteiligt", sagt Stadtwehrleiter Mike Wunderlich. Dabei...