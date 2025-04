Glauchau: Auf dem Wochenmarkt gibt es kleine Geschenke

Die Deutsche Marktgilde verteilt am Mittwochvormittag Wildkräuter-Samentütchen und blumige Naschereien am Marktbesucher.

Der Glauchauer Wochenmarkt am Mittwoch, 16. April, wird im Zeichen des Frühlings stehen: Wie die Deutsche Marktgilde ankündigt, werden zwischen 9 und 12 Uhr an die Besucherinnen und Besucher kleine Aufmerksamkeiten in Form von Wildkräuter-Samentütchen und blumigen Naschereien verteilt – als Dankeschön an die treue Marktkundschaft und...