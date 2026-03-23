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Nach der Schulteroperation darf Klinik-Chef Christian Wagner seinen Arm nicht bewegen.
Nach der Schulteroperation darf Klinik-Chef Christian Wagner seinen Arm nicht bewegen. Foto: Andreas Kretschel
Nach der Schulteroperation darf Klinik-Chef Christian Wagner seinen Arm nicht bewegen.
Nach der Schulteroperation darf Klinik-Chef Christian Wagner seinen Arm nicht bewegen. Foto: Andreas Kretschel
Glauchau
Glauchau: Krankenhaus-Chef liegt nach Unfall selbst auf OP-Tisch
Redakteur
Von Holger Frenzel
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Christian Wagner hat sich kürzlich einer Schulteroperation unterziehen müssen. Was zuvor passiert ist und warum er den Termin noch einmal verschoben hat.

Nach einem operativen Eingriff ist die Bewegungsfreiheit eingeschränkt: Christian Wagner, Geschäftsführer des Rudolf-Virchow-Klinikums in Glauchau, hat sich einer Operation an der Schulter unterziehen müssen. Sein linker Arm befindet sich aktuell in einer Spezialschlaufe. Das war am Freitagmittag zum Richtfest für den Neubau der...
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