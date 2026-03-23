Glauchau: Krankenhaus-Chef liegt nach Unfall selbst auf OP-Tisch

Christian Wagner hat sich kürzlich einer Schulteroperation unterziehen müssen. Was zuvor passiert ist und warum er den Termin noch einmal verschoben hat.

Nach einem operativen Eingriff ist die Bewegungsfreiheit eingeschränkt: Christian Wagner, Geschäftsführer des Rudolf-Virchow-Klinikums in Glauchau, hat sich einer Operation an der Schulter unterziehen müssen. Sein linker Arm befindet sich aktuell in einer Spezialschlaufe. Das war am Freitagmittag zum Richtfest für den Neubau der... Nach einem operativen Eingriff ist die Bewegungsfreiheit eingeschränkt: Christian Wagner, Geschäftsführer des Rudolf-Virchow-Klinikums in Glauchau, hat sich einer Operation an der Schulter unterziehen müssen. Sein linker Arm befindet sich aktuell in einer Spezialschlaufe. Das war am Freitagmittag zum Richtfest für den Neubau der...