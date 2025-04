Glauchau: Seniorin im Kaufland Geldbörse aus der Tasche gestohlen

Der Diebstahl ereignete sich am Donnerstagvormittag. Die Polizei sucht Zeugen.

Glauchau.

In Glauchau ist einer Seniorin von Unbekannten die Geldbörse gestohlen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Taschendiebstahl am Donnerstag zwischen 10.15 Uhr und 10.45 Uhr im Kaufland an der Grenayer Straße. Als die 85-Jährige nach ihrem Einkauf an der Kasse bezahlen wollte, habe die feststellen müssen, dass ihre Geldbörse weg war. Unbekannte hatten sie offenbar während der halben Stunde des Einkaufens aus der Handtasche heraus gestohlen. In der Geldbörse befanden sich etwa 570 Euro Bargeld sowie persönliche Dokumente. Zeugen, die den Diebstahl mitbekommen haben und Angaben zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Glauchau, Telefon: 03763 640, zu melden. (mib)