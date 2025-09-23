Glauchau: Straße Am Trützschler soll saniert werden

Glauchau
Die Schotterpiste in der Nähe der Dualen Hochschule bekommt nächstes Jahr eine Asphaltoberfläche. Die Ausschreibung dafür läuft.
Die Straße Am Trützschler in Glauchau soll im kommenden Frühjahr saniert werden. Momentan läuft für die Bauarbeiten die Ausschreibung. Geplant ist, auf einer Länge von 170 Metern die Fahrbahn zwischen der Kopernikusstraße und der Elzenbergstraße zu sanieren. In diesem Zuge sollen die vorhandenen Straßeneinläufe erneuert und die Bereiche...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.