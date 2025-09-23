Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Straße Am Trützschler in Glauchau soll saniert werden.
Die Straße Am Trützschler in Glauchau soll saniert werden. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Glauchau: Straße Am Trützschler soll saniert werden
Von Stefan Stolp
Die Schotterpiste in der Nähe der Dualen Hochschule bekommt nächstes Jahr eine Asphaltoberfläche. Die Ausschreibung dafür läuft.

Die Straße Am Trützschler in Glauchau soll im kommenden Frühjahr saniert werden. Momentan läuft für die Bauarbeiten die Ausschreibung. Geplant ist, auf einer Länge von 170 Metern die Fahrbahn zwischen der Kopernikusstraße und der Elzenbergstraße zu sanieren. In diesem Zuge sollen die vorhandenen Straßeneinläufe erneuert und die Bereiche...
