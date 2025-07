Glauchau: Unfall bei Platzregen auf der Autobahn 4

Weil das Auto vor ihm bremste, kollidierte ein 56-Jähriger mit seinem Peugeot mit beiden Leitplanken.

Glauchau.

Starkregen hat laut Polizei zu einem Unfall beigetragen, der sich am Montagmorgen auf der Autobahn 4 ereignet hat. Als gegen 4.30 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Glauchau-West die Fahrerin oder der Fahrer eines in Richtung Dresden fahrenden Autos aufgrund von Platzregen abbremste, kam der nachfolgende Peugeot nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der 56-jährige Fahrer lenkte gegen und kam schließlich auf dem rechten Standstreifen zum Stehen, nachdem sein Auto auch mit der rechte Leitplanke kollidiert war. Der 56-Jährige konnte sein Fahrzeug unbeschadet verlassen, heißt es von der Polizei. Am Peugeot, der abgeschleppt werden musste, sei Sachschaden von etwa 12.000 Euro entstanden. (mib)