Glauchau: Unfallverursacherin meldet sich bei der Polizei - Geschädigter wird noch gesucht

Ein am Goetheweg geparkter Pkw war am Samstagabend von einem Mercedes im Vorbeifahren gestreift worden.

Glauchau.

Nach einer Unfallflucht in Glauchau hat sich die Verursacherin bei der Polizei gemeldet. Diese sucht nun allerdings nach der oder dem Geschädigten. Wie am Montag mitgeteilt wurde, hatte eine 80-Jährige am Samstag, als sie mit ihrem Mercedes gegen 18.30 Uhr den Goetheweg in Richtung Geschwister-Scholl-Straße befuhr, dabei einen in Höhe des Hausgrundstücks 29 geparkten Pkw gestreift und war anschließend weitergefahren. Später meldete sie sich bei der Polizei. An ihrem Mercedes wurde bei dem Unfall der Seitenspiegel beschädigt. Dieser Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Halterin oder der Halter des anderen Pkw wird gebeten, sich im Polizeirevier Glauchau unter der Telefonnummer 03763 640 zu melden. (mib)