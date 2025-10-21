Glauchauer Beatarchiv ist online abrufbar

Edmund Thielow hat mit viel Enthusiasmus alles zu den Beatles gesammelt. Die allermeisten Aktivitäten können jetzt im Internet nachvollzogen werden.
Das Glauchauer Beatarchiv gibt es schon länger nicht mehr an einem Ort mit Öffnungszeiten und dem Beatarchivar Edmund Thielow als kundigem Gesprächspartner. Jetzt hat es aber im Internet eine neue Heimat gefunden, quasi das Archiv des Beatarchivs. Wie Thielow mitteilte, wurde von seinen Gastgebern der vergangenen Jahre, dem „Neuen Mitteldeutschland“ eine Webseite aufgesetzt, die einen Überblick über das Reisen, Fachsimpeln und Musizieren von Thielow gibt. Überdeutlich wird aber dargelegt, dass das Beatarchiv sozusagen schon länger zu den Akten gelegt wurde. Ganz ohne Musik kann Thielow dann doch nicht. Er gab die Gründung eines The-Quarrymen-Fanclubs bekannt. Fanclubmanager ist Thielow selbst. (kru) www.beatarchivet.de