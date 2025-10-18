Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Bismarckturm in Glauchau soll am 21. November wieder öffnen.
Der Bismarckturm in Glauchau soll am 21. November wieder öffnen. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Der Bismarckturm in Glauchau soll am 21. November wieder öffnen.
Der Bismarckturm in Glauchau soll am 21. November wieder öffnen. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Glauchauer Bismarckturm: Termin der Wiedereröffnung steht fest
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der zweite Bauabschnitt am Bismarckturm in Glauchau ist abgeschlossen. Wann er wieder öffnet und was der Besuch kosten soll.

Die Arbeiten des zweiten Sanierungsabschnitts am Glauchauer Bismarckturm sind abgeschlossen. Jetzt steht fest, wann das Wahrzeichen der Stadt für den Besucherverkehr wieder öffnen soll: Es ist der 21. November dieses Jahres. Das zumindest geht aus der Beschlussvorlage hervor, die den Stadträten vorliegt. Sie sollen am Donnerstag während ihrer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
2 min.
Neuer Anlauf für Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer Oberbürgermeisterin zu Gesprächen in Berlin
Die Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg nach Dresden ist im bayerischen Abschnitt immer noch nicht elektrifiziert.
Pendler aus dem Vogtland hoffen, dass die Bahnstrecke nach Nürnberg bald duchgängig elektrifiziert ist, um schneller am Ziel zu sein. Doch das kann noch dauern. Was Vogtland-Landrat Thomas Hennig sagt.
Sabine Schott
19.10.2025
3 min.
Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt.
Erik Anke
20.10.2025
2 min.
Kauã Santos im Fokus: Frankfurt hat ein Torwart-Thema
Sah bei Freiburgs 2:2 am Sonntag nicht gut aus: Frankfurt-Keeper Kauã Santos.
Eintracht-Schlussmann Kauã Santos macht eine schwierige Zeit durch. Auch in Freiburg hängt er bei einem Gegentor mit drin. Noch schützen ihn die Bosse. Am Mittwoch kommt Liverpool.
Von Stefan Stolp
2 min.
12.09.2025
2 min.
Kommentar zum Bismarckturm: Behandelt wie ein Stiefkind
Meinung
Redakteur
Der Bismarckturm ist eines der Wahrzeichen Glauchaus.
Wenn es um die Wiedereröffnung des Bismarckturms geht, sind noch viele Fragen offen. Das ist angesichts der Bedeutung des Bauwerks für Glauchau dürftig.
Stefan Stolp
19.10.2025
5 min.
Gaza-Waffenruhe übersteht erste schwere Krise
Seit dem 10. Oktober ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen in Kraft. (Archivbild)
Israel greift im Gazastreifen an, nachdem es der Hamas vorgeworfen hatte, seine Streitkräfte attackiert zu haben. Beide Seiten sehen sich aber weiter an die Waffenruhe gebunden.
Sara Lemel, dpa
12.09.2025
4 min.
Glauchauer Bismarckturm: Wer noch vor der Eröffnung zuerst rein darf
Der Bismarckturm ist das Wahrzeichen von Glauchau.
Die Sanierungsarbeiten am Bismarckturm in Glauchau stehen kurz vor dem Abschluss. Doch es bleiben Fragen dazu, was danach passiert.
Stefan Stolp
Mehr Artikel