Glauchauer Jugendhaus im Visier von Neonazis

In Glauchau sind Aufkleber mit verbotenen Nazisymbolen und NSU-Bezug aufgetaucht, die auch das Jugendhaus H2 ins Fadenkreuz nehmen. Der Staatsschutz ermittelt.

Der Aufkleber ist quadratisch und hat einen dunkelblauen Grund. Auf der linken oberen Seite ist der aus den Videos des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) bekannte rosarote Panther zu sehen. Er blickt nach rechts auf das Wappen der Stadt Glauchau. Verunstaltet wurde das Wappen jedoch mit verbotenen Nazi-Symbolen, nämlich einem SS-Totenkopf...