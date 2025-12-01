Glauchauer Polizeichefin verlässt das Revier

Glauchau
Ab dem 1. Dezember steht das Polizeirevier in Glauchau unter neuer Führung. Die bisherige Leiterin wechselt ins Ministerium.
Das Polizeirevier in Glauchau steht seit dem Montag unter neuer Leitung. Die bisherige Chefin Maika Nitzsche hat die westsächsische Region verlassen und ist ab sofort im sächsischen Innenministerium tätig. Vor drei Jahren hatte die 44-Jährige das Glauchauer Revier übernommen, das für die Regionen Glauchau, Meerane, Hohenstein-Ernstthal und...
