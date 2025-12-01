Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Maika Nitzsche wechselt vom Revier in Glauchau ins Innenministerium.
Maika Nitzsche wechselt vom Revier in Glauchau ins Innenministerium. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Maika Nitzsche wechselt vom Revier in Glauchau ins Innenministerium.
Maika Nitzsche wechselt vom Revier in Glauchau ins Innenministerium. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Glauchauer Polizeichefin verlässt das Revier
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab dem 1. Dezember steht das Polizeirevier in Glauchau unter neuer Führung. Die bisherige Leiterin wechselt ins Ministerium.

Das Polizeirevier in Glauchau steht seit dem Montag unter neuer Leitung. Die bisherige Chefin Maika Nitzsche hat die westsächsische Region verlassen und ist ab sofort im sächsischen Innenministerium tätig. Vor drei Jahren hatte die 44-Jährige das Glauchauer Revier übernommen, das für die Regionen Glauchau, Meerane, Hohenstein-Ernstthal und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
15:30 Uhr
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
29.10.2025
2 min.
Ehemalige Anwältin übernimmt Leitung des Plauener Polizeireviers
Dorothee Lotterhos übernimmt das Polizeirevier Plauen. Daniel Kurzbach geht nach Dresden.
Ab November wird das Plauener Revier wieder von einer Frau geführt. Eine 40-jährige Juristin übernimmt das Amt. Der bisherige Leiter wechselt in die Landeshauptstadt.
Swen Uhlig
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
27.11.2025
3 min.
B 175 in Glauchau: Erstmals Termin für Brückenneubau genannt
Die Flutrinnenbrücke in Glauchau wurde 1928 gebaut.
Die Finanzierung für die Erneuerung der Flutrinnenbrücke in Glauchau steht. Damit kann mit dem Bau begonnen werden.
Stefan Stolp
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
Mehr Artikel