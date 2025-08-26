Glauchauer Simson-Treffen: Nächstes Jahr Wiederholung geplant

Bei der Premiere des Simson-Treffens waren um die 160 Teilnehmer dabei. Hinzu kamen noch einmal etliche Zuschauer.

Das Glauchauer Simson-Treffen soll nächstes Jahr eine zweite Auflage erleben. Das hat am Dienstag die Stadt Glauchau mitgeteilt. Bei der Premiere letzten Samstag wurden 160 Teilnehmer gezählt, die mit ihren S51, Schwalbe, Star, Habicht oder anderen Modellen der Einladung zum Markt und zu einer Ausfahrt ins Lackierzentrum Schnurrbusch gefolgt...