MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Glauchauerin Kessi Stich ist auf Social-Media aktiv und dreht kleine Videos zum Thema Holz.
Die Glauchauerin Kessi Stich ist auf Social-Media aktiv und dreht kleine Videos zum Thema Holz. Bild: Andreas Kretschel
In dem Video erklärt Kessi Stich, wie man trockenes Kaminholz ganz einfach erkennen kann.
In dem Video erklärt Kessi Stich, wie man trockenes Kaminholz ganz einfach erkennen kann. Bild: Screenshot: Freie Presse
Der Mitarbeiter bei Laub-Wood, Anton Lussie, sägt Holzbalken zurecht.
Der Mitarbeiter bei Laub-Wood, Anton Lussie, sägt Holzbalken zurecht. Bild: Andreas Kretschel
Firmenchef Christian Laub.
Firmenchef Christian Laub. Bild: Andreas Kretschel
Die Glauchauerin Kessi Stich ist auf Social-Media aktiv und dreht kleine Videos zum Thema Holz.
Die Glauchauerin Kessi Stich ist auf Social-Media aktiv und dreht kleine Videos zum Thema Holz. Bild: Andreas Kretschel
In dem Video erklärt Kessi Stich, wie man trockenes Kaminholz ganz einfach erkennen kann.
In dem Video erklärt Kessi Stich, wie man trockenes Kaminholz ganz einfach erkennen kann. Bild: Screenshot: Freie Presse
Der Mitarbeiter bei Laub-Wood, Anton Lussie, sägt Holzbalken zurecht.
Der Mitarbeiter bei Laub-Wood, Anton Lussie, sägt Holzbalken zurecht. Bild: Andreas Kretschel
Firmenchef Christian Laub.
Firmenchef Christian Laub. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Glauchauerin macht Holz zum Social-Media-Star
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kessi Stich verbindet Humor mit Wissen: Die kreative Glauchauerin zeigt in ihren Videos Tipps und Tricks rund um das Holz – zum Beispiel, wie man herausfindet, ob Kaminholz bereit für das Feuer ist.

Kaminholz muss trocken sein, wenn es ordentlich brennen soll. Experten reden darüber hinaus dann über Dinge wie optimale Länge und Restfeuchte. Aber wissen Sie, wie man ohne großen Aufwand zu Hause prüfen kann, ob das Holzscheit für den eigenen Kamin tatsächlich trocken ist?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:06 Uhr
3 min.
TV-Star mit Bühnen-Leidenschaft - Lambert Hamel ist tot
Gerade das Theaterspielen empfand Hamel als großes Glück.
Bösewicht, Kanzler, Familienvater - das Fernsehpublikum mochte Lambert Hamel in unterschiedlichsten Rollen. Auf der Bühne war er mehr als 50 Jahre lang vor allem in klassischen Stücken zu sehen.
Ute Wessels und Kathrin Zeilmann, dpa
18:00 Uhr
8 min.
Mütze auf und rein: Wie ich als Warmduscherin Spaß am Eisbaden bekam
Dünne Studienlage hin oder her, ich meine: Eisbaden macht glücklich.
Kalte Duschen sind mir ein Graus – doch draußen Baden im Winter finde ich schön. Der Weg dahin war lang. Und nur eine spezielle Technik hat ihn möglich gemacht.
Sylvia Miskowiec
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
Mehr Artikel