Glauchauerin macht Holz zum Social-Media-Star

Kessi Stich verbindet Humor mit Wissen: Die kreative Glauchauerin zeigt in ihren Videos Tipps und Tricks rund um das Holz – zum Beispiel, wie man herausfindet, ob Kaminholz bereit für das Feuer ist.

Kaminholz muss trocken sein, wenn es ordentlich brennen soll. Experten reden darüber hinaus dann über Dinge wie optimale Länge und Restfeuchte. Aber wissen Sie, wie man ohne großen Aufwand zu Hause prüfen kann, ob das Holzscheit für den eigenen Kamin tatsächlich trocken ist?