Glauchaus OB informiert beim Stadtspaziergang über Pläne am Stausee und im Gründelpark

Nach der Premiere im Vorjahr lädt Glauchaus Oberbürgermeister Marcus Steinhart erneut zum Stadtspaziergang ein.

Das Areal vom Stausee über den Gründelteich bis zum Mühlgrabensteig in Glauchau steht vor großen Veränderungen. Die Stadt plant neben einem neuen Bolzplatz am Parkplatz Naundorfer Wiesenweg auch einen dauerhaften Wasserzulauf vom Stausee in den Gründelteich und erschließt derzeit an der Wilhelmstraße/Ecke Dorotheenstraße im Wehrdigt ein...