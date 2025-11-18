Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst in Meerane: Dichter Rauch zieht durch das Treppenhaus

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Rudolf-Breitscheid-Straße fordert die Retter in der Nacht von Montag zu Dienstag. Ein Bewohner kommt ins Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei 20.000 Euro. Was bisher bekannt ist.

Rund drei Stunden hat ein Einsatz für die Feuerwehr in der Nacht von Montag zu Dienstag an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane gedauert. An der Einsatzstelle stand ein Blaulicht-Großaufgebot, zu dem neben neun Fahrzeugen der Feuerwehr auch Rettungsdienst und Polizei gehörten. Rund drei Stunden hat ein Einsatz für die Feuerwehr in der Nacht von Montag zu Dienstag an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane gedauert. An der Einsatzstelle stand ein Blaulicht-Großaufgebot, zu dem neben neun Fahrzeugen der Feuerwehr auch Rettungsdienst und Polizei gehörten.