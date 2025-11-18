Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst in Meerane: Dichter Rauch zieht durch das Treppenhaus

Der Einsatz an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane hat rund drei Stunden gedauert.
Der Einsatz an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane hat rund drei Stunden gedauert. Bild: Andreas Kretschel
Die Alarmierung erfolgte am Montag gegen 23.25 Uhr.
Die Alarmierung erfolgte am Montag gegen 23.25 Uhr. Bild: Andreas Kretschel
Die Feuerwehrleute waren mit Atemschutztechnik im Treppenhaus.
Die Feuerwehrleute waren mit Atemschutztechnik im Treppenhaus. Bild: Andreas Kretschel
Sechs Fahrzeuge des Rettungsdienstes standen auf der Rudolf-Breitscheid-Straße.
Sechs Fahrzeuge des Rettungsdienstes standen auf der Rudolf-Breitscheid-Straße. Bild: Andreas Kretschel
Der Einsatz an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane hat rund drei Stunden gedauert.
Der Einsatz an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane hat rund drei Stunden gedauert. Bild: Andreas Kretschel
Die Alarmierung erfolgte am Montag gegen 23.25 Uhr.
Die Alarmierung erfolgte am Montag gegen 23.25 Uhr. Bild: Andreas Kretschel
Die Feuerwehrleute waren mit Atemschutztechnik im Treppenhaus.
Die Feuerwehrleute waren mit Atemschutztechnik im Treppenhaus. Bild: Andreas Kretschel
Sechs Fahrzeuge des Rettungsdienstes standen auf der Rudolf-Breitscheid-Straße.
Sechs Fahrzeuge des Rettungsdienstes standen auf der Rudolf-Breitscheid-Straße. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst in Meerane: Dichter Rauch zieht durch das Treppenhaus
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Rudolf-Breitscheid-Straße fordert die Retter in der Nacht von Montag zu Dienstag. Ein Bewohner kommt ins Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei 20.000 Euro. Was bisher bekannt ist.

Rund drei Stunden hat ein Einsatz für die Feuerwehr in der Nacht von Montag zu Dienstag an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane gedauert. An der Einsatzstelle stand ein Blaulicht-Großaufgebot, zu dem neben neun Fahrzeugen der Feuerwehr auch Rettungsdienst und Polizei gehörten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
4 min.
Schiffsmast in einem Unwetter: Ann-Katrin Bergers Biografie
Mit Gotham im US-Finale: Torhüterin Ann-Katrin Berger (l).
Zweimal war DFB-Keeperin Ann-Katrin Berger zuletzt Deutschlands "Fußballerin des Jahres". Wie geht es mit der 27-fachen Nationalspielerin weiter?
Ulrike John, dpa
10.11.2025
2 min.
Kellerbrand in Plauener Wohnhaus – 40.000 Euro Schaden – Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung
Feuerwehr und Rettungsdienst mussten wegen eines Kellerbrandes in Plauen ausrücken.
Die Plauener Feuerwehr musste Montagmittag in Chrieschwitz ausrücken. Dort war ein Kellerbrand ausgebrochen, Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Was bisher bekannt ist.
Jonas Patzwaldt
07:38 Uhr
2 min.
Knallgeräusche in Meerane: Unbekannte sprengen zwei Zigarettenautomaten
Update
Auf 5000 Euro wird der Sachschaden am gesprengten Zigarettenautomaten an der Leipziger Straße in Meerane geschätzt.
Die Täter zerstörten Automaten an der Leipziger Straße und der Äußeren Crimmitschauer Straße. Auch die Feuerwehr war am Donnerstagabend im Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
17.11.2025
2 min.
Darf er bei Tempo 40 auslösen? Stadt Chemnitz bessert bei neuem Blitzer vor dem Tietz nach
Streng genommen steht der neue Blitzer vor dem Tempo-40-Schild. Die Stadt will nachbessern.
Der neue Blitzer an der Bahnhofstraße steht auf einer Höhe mit dem Tempo-40-Schild. Grundsätzlich gilt aber ein Mindestabstand von 150 Metern. Wie das Rathaus nachjustiert.
Erik Anke
17.11.2025
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtsbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
08:00 Uhr
4 min.
Erleichterung ist riesig: Fußballer aus Königswalde und Gelenau beenden schwarze Serien
Albrecht Seidler (l.), hier gegen Zschopaus Johannes Findeisen, eröffnete den Torreigen beim 4:0-Sieg der Königswalder.
Nach elf Spielen ohne Sieg hat der FV Blau-Weiß Königswalde den Bann endlich gebrochen. Und auch eine Etage tiefer in der Kreisliga hat eine Mannschaft ihre Durststrecke beenden können.
Frank Grunert
Mehr Artikel