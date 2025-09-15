Gründelhaus Glauchau: Interesse an Historie reißt nicht ab

Glauchau
Er sollte eine Einmaligkeit sein, der Vortrag „100 Jahre Gründelhaus“. Doch jetzt ist er der Renner geworden.
Das Interesse an der 100-jährigen Geschichte des Gründelhauses in Glauchau reißt nicht ab. Die Betreiber des Eiscafés im Gründelhaus und die ehemalige Stadtführerin Angelika Grau haben sich dazu entschieden, eine dritte Veranstaltung anlässlich des Jubiläums zu organisieren. Nachdem Angelika Grau im Juni und Juli im jeweils ausverkauften...
