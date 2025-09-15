Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Gründelhaus in Glauchau wurde vor 100 Jahren eröffnet.
Das Gründelhaus in Glauchau wurde vor 100 Jahren eröffnet. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Gründelhaus Glauchau: Interesse an Historie reißt nicht ab
Redakteur
Von Stefan Stolp
Er sollte eine Einmaligkeit sein, der Vortrag „100 Jahre Gründelhaus“. Doch jetzt ist er der Renner geworden.

Das Interesse an der 100-jährigen Geschichte des Gründelhauses in Glauchau reißt nicht ab. Die Betreiber des Eiscafés im Gründelhaus und die ehemalige Stadtführerin Angelika Grau haben sich dazu entschieden, eine dritte Veranstaltung anlässlich des Jubiläums zu organisieren. Nachdem Angelika Grau im Juni und Juli im jeweils ausverkauften...
13:50 Uhr
2 min.
BSW-Fraktionsvorsitzende Zimmermann kündigt Rückzug an
Sabine Zimmermann (BSW) will sich nach schwerer Krankheit aus der Politik zurückziehen.
Nach dem Rückzug aus dem BSW-Parteivorstand will Sabine Zimmermann auch ihr Mandat im Landtag abgeben - aus persönlichen Gründen.
08.07.2025
1 min.
100 Jahre Gründelhaus in Glauchau: Wegen großer Resonanz wird Vortrag wiederholt
Das bekannte Gründelhaus in Glauchau ist 100 Jahre alt.
Die ehemalige Glauchauer Stadtführerin Angelika Grau hat sich mit der Geschichte des Gründelhauses befasst. Am 18. Juli spricht sie darüber.
Stefan Stolp
08.06.2025
3 min.
100 Jahre Gründelhaus in Glauchau: In der Geschichte klafft eine Lücke
Das Gründelhaus in Glauchau existiert seit 100 Jahren.
Im Juni 1925 wurde Glauchaus beliebte Gaststätte eröffnet. Während sich ein bekanntes Problem wie ein roter Faden durch die 100 Jahre zieht, gibt es eine Periode, von der man wenig weiß.
Stefan Stolp
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
13:47 Uhr
4 min.
Gas und Öl: Sorgt Trump für höhere Preise in Europa?
Die Rechnung hinter dem Vorhaben: Weniger Erlöse aus Ölgeschäften = weniger Geld für Kriegsführung. (Archivbild)
In der EU gibt es bereits seit Juni einen Plan für einen vollständigen Stopp der Öl- und Gaslieferungen aus Russland. US-Präsident Trump reicht das allerdings nicht. Nun soll nachgelegt werden.
Katharina Redanz und Ansgar Haase, dpa
Mehr Artikel