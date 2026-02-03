Hammer-Insolvenz: Wie es im „Aue-Center“ in Glauchau weiter geht

Die Hammer Raumstylisten GmbH hat Ende Januar, wenige Monate nach der Gründung, Insolvenz angemeldet. Dabei sollte in Glauchau mit neuem Konzept durchgestartet werden.

Trotz der Insolvenz bleibt die Glauchauer Filiale der Hammer Raumstylisten GmbH vorerst geöffnet. Das hat das Unternehmen auf Anfrage der „Freien Presse“ mitgeteilt. Die Filiale im „Aue Center“ an der Grenayer Straße ist nach dem Ausverkauf im Dezember umgestaltet worden. Die Umstrukturierung erfolgte, nachdem die Brüder-Schlau-Gruppe...