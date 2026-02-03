MENÜ
Die Hammer-Filiale in Glauchau bleibt trotz Insolvenz geöffnet.
Bild: Andreas Kretschel
Die Hammer-Filiale in Glauchau bleibt trotz Insolvenz geöffnet.
Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Hammer-Insolvenz: Wie es im „Aue-Center“ in Glauchau weiter geht
Redakteur
Von Stefan Stolp
Die Hammer Raumstylisten GmbH hat Ende Januar, wenige Monate nach der Gründung, Insolvenz angemeldet. Dabei sollte in Glauchau mit neuem Konzept durchgestartet werden.

Trotz der Insolvenz bleibt die Glauchauer Filiale der Hammer Raumstylisten GmbH vorerst geöffnet. Das hat das Unternehmen auf Anfrage der „Freien Presse“ mitgeteilt. Die Filiale im „Aue Center“ an der Grenayer Straße ist nach dem Ausverkauf im Dezember umgestaltet worden. Die Umstrukturierung erfolgte, nachdem die Brüder-Schlau-Gruppe...
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
15.12.2025
4 min.
Alles muss raus bei Hammer und B 1: Wie es im Glauchauer Einkaufszentrum Grenayer Straße weiter gehen soll
Der B 1 Baumarkt in Glauchau schließt demnächst.
Im Einkaufszentrum am Westrand von Glauchau kündigen Rabatte erhebliche Veränderungen an. Nachdem Aldi bereits im Sommer das Geschäft aufgegeben hatte, wird nun auch der B 1 Baumarkt schließen. Die „Freie Presse“ beantwortet wichtige Fragen.
Stefan Stolp
22:20 Uhr
3 min.
Gaddafi-Sohn Saif al-Islam in Libyen getötet
Saif al-Islam war 2021 nach langer Abwesenheit wieder in Libyen aufgetaucht. (Archivbild)
Nach dem Umbruch in Libyen kam Saif al-Islam in Haft. Er verschwand jahrelang und meldete sich erst 2021 mit großen politischen Ambitionen zurück. Nun wird er in seiner Residenz getötet.
02.02.2026
7 min.
Großbrand bei Freiberg: Autos, Motorräder und 5000 Liter Diesel in brennendem Gebäude – Der Einsatz in Bildern
 13 Bilder
Großbrand in einer Autowerkstatt in Kleinschirma: Die angrenzende Freiberger Straße und die Bahnstrecke wurden gesperrt.
In Kleinschirma ist ein Gebäude ausgebrannt. Per Warn-App wurden die Menschen in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. 160 Kameraden der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt.
Johanna Klix, Thomas Kaufmann, Grit Baldauf, Cornelia Schönberg
27.01.2026
3 min.
Hammer-Märkte erneut in Schwierigkeiten: Diese Filialen in Sachsen sind betroffen
Auch in Siebenlehn betreibt die Hammer Raumstylisten GmbH eine Filiale.
Der neue Eigner der Hammer-Fachmärkte hat Insolvenzantrag gestellt. Betroffen davon sind auch Filialen in Sachsen. Jetzt wird ein Investor gesucht.
Jürgen Becker
22:01 Uhr
2 min.
Gil Ofarim entschuldigt sich und stürzt bei Dschungelprüfung
Gil Ofarim wurde im TV-Dschungel immer wieder mit dem Skandal konfrontiert.
An Tag 12 des Dschungelcamps sorgt Sänger Gil Ofarim für große Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend. Kurz darauf kommt es zu einem Unfall.
