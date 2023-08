Handball-Test zwischen Glauchau/Meerane und Zwickau: So lief die Partie am Dienstagabend

Im einzigen Vorbereitungsspiel vor den eigenen Fans läuft es in der HC-Offensive noch nicht richtig rund. Die Hausherren mussten auf etliche Stammkräfte verzichten.

Vor allem in der Offensive ist beim Handball-Oberligisten HC Glauchau/Meerane noch Luft nach oben. Das steht nach dem 27:22 (13:13)-Sieg im Vorbereitungsspiel gegen den Sachsenligisten Zwickauer HC Grubenlampe fest. Die beiden Teams standen sich am Dienstagabend in der Sachsenlandhalle in Glauchau gegenüber. Dabei handelte es sich um den...