Havarie in Glauchau: Wenn der Friseur plötzlich kein Wasser hat

An den letzten Tagen haben sich Havarien an der Elzenbergstraße gehäuft. Dadurch verwandelt sich die Fahrbahn zur Eispiste und setzt ein kleines Geschäft auf Verständnis der Kunden. Was ist passiert?

Frostige Temperaturen lassen die Trinkwasserleitung an der Elzenbergstraße in Glauchau zerbersten. Und zwar immer wieder. Es gab drei Havarien innerhalb von vier Tagen. Frostige Temperaturen lassen die Trinkwasserleitung an der Elzenbergstraße in Glauchau zerbersten. Und zwar immer wieder. Es gab drei Havarien innerhalb von vier Tagen.