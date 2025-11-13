Heizungsausfall in Glauchau: Frierende Mieter verzweifeln seit sechs Wochen

Am 26. September fiel in einem Haus an der Pestalozzistraße die Heizung aus. Dabei hat die kalte Jahreszeit erst angefangen. Doch eine schnelle Lösung ist für die verzweifelten Mieter nicht in Sicht.

Christine Fink sitz in ihrer Küche am Tisch. Dick eingemummelt in Pullover und zwei Strickjacken erzählt die 73-Jährige, dass sie nicht mehr weiß, wie es weiter gehen soll. Ihre Wohnung im Mehrfamilienhaus an der Pestalozzistraße 83 in Glauchau ist kalt. Und mit jeden Tag wird es ein bisschen kälter. „Seit dem 26. September funktioniert...