  • „Ich bin pappesatt“: Nach Vandalismus am Bahnhof in Glauchau bleiben Geschäfte am Montag geschlossen

„Ich bin pappesatt“: Nach Vandalismus am Bahnhof in Glauchau bleiben Geschäfte am Montag geschlossen
Die Schließung betrifft neben dem Fahrkartenverkauf auch die Buchhandlung. Die Täter durchtrennten Strom- und Datenleitungen im Keller des gerade erst fertig sanierten Gebäudes. Wann es wieder einen normalen Betrieb geben soll.

Vandalismus in der Bahnhofshalle in Glauchau. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag zu Samstag eine Spur der Verwüstung im erst kürzlich für rund 3,5 Millionen Euro sanierten Gebäude hinterlassen. Die Schäden sorgen für Einschränkungen zum Start in die neue Woche. Darüber informiert OB Marcus Steinhart (CDU) auf seinem...
