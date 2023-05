Illegaler Müll: Meerane schaltet in einem Fall die Polizei ein

Allein 2019 hatten die illegalen Müllentsorgungen in Meerane Kosten in Höhe von 37.000 Euro verursacht. Schon damals hatte Ex-Bürgermeister Lothar Ungerer betont: "Vieles bekommen unsere Mitarbeiter mit. Aber eben nicht alles." Ähnlich sieht das sein Nachfolger Jörg Schmeißer (parteilos), der sich an einen besonderen Fall im März erinnert. "Da...