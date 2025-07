„Im Himmel geht es ihm super“: Warum eine Glauchauerin nach dem Tod ihres Mannes ihr Geschäft am Markt platziert

Annekathrin Siegle zieht mit der „Oils.Family“ von ihrem Haus an den Glauchauer Markt. Das hat auch etwas mit dem Vermächtnis ihres verstorbenen Mannes zu tun.

Zuletzt war dort ein Personaldienstleister untergebracht, danach standen die Räume leer. Die Rede ist vom Ladenlokal am Mark 9 in Glauchau, direkt am Durchgang zum Schulplatz. Jetzt zieht wieder Leben in die Räumlichkeiten. Darauf deuten die undurchsichtigen Folien an den Fenstern und die Aufschrift am Schaufenster an der Marktseite hin....