In fast jeder VR-Brille steckt Glauchauer Innovation

Der Glauchauer Optiker Arne Engler hat sich auf Sehstärkeneinsätze für VR-Brillen spezialisiert. Wie aus dem einstigen Start-up ein erfolgreiches Unternehmen mit Millionenumsatz wurde.

Haben Sie zuhause eine VR-Brille, eine Virtual Reality Brille, mit der man in virtuelle Welten eintauchen kann? Gerade bei Gamern sind solche Brillen sehr beliebt. Die Brille aufgeschnallt, wähnt man sich in einer völlig anderen Welt, in der man sich räumlich bewegen und interagieren kann. Und um das Display in der VR-Brille gut sehen zu...