Info-Stele am Glauchauer Markt in Betrieb

Informationen aus dem Glauchauer Rathaus gibt es jetzt live auf einer zwei Meter großen LED-Wand auf dem Markt

Am Glauchauer Markt ist die neue LED-Info-Stele in Betrieb gegangen. Sie befindet sich auf der Rathausseite gleich neben dem Parkscheinautomaten. Über die etwa zwei Meter hohe Stele zeigt die Stadt Glauchau aktuelle Informationen an. Dazu gehören Veranstaltungen der Stadt und der städtischen Kultureinrichtungen, Sitzungstermine des Stadtrates...