Insekten-Schau im Glauchauer Rathaus ist noch zwei Wochen lang zu sehen

Der BUND stellt in einer informativen und familienfreundlichen Ausstellung viel Wissen bereit.

Glauchau.

Die Wanderausstellung „Insekten in Gefahr – ein Rückgang mit Folgen“ macht noch bis zum Monatsende im Glauchauer Rathaus Station. Das teilte Stadtsprecherin Bettina Seidel mit. Der Landesverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zeigt die familienfreundliche Schau in der ersten Etage des Gebäudes. Sie kann zu den allgemeinen Öffnungszeiten der Stadtverwaltung besucht werden. Insekten erfüllen wichtige ökologische Funktionen in Nahrungs- und Stoffkreisläufen Neben informativen Bannern und Plakaten bestehe die Ausstellung aus interaktiven Stationen, an denen Kinder die Insektenwelt erkunden können. An einem Wildbienenhotel gebe es Tipps, was beim Bau eines Insektenhotels zu beachten ist. (kru)