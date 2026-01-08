Investition: Rolle rückwärts an der Glauchauer Sachsenallee-Turnhalle

Glauchau
Vom ursprünglich geplanten Neubau der Turnhalle an der Sachsenallee-Grundschule hat sich die Stadt Glauchau verabschiedet. Welcher Plan jetzt verfolgt wird.
Die Stadt Glauchau hat sich von den Plänen, die Turnhalle der Sachsenallee-Grundschule neu zu bauen, verabschiedet. Der Stadtrat hat einen entsprechenden Beschluss, den er im Jahr 2023 gefasst hatte, wieder aufgehoben. Grund dafür ist, dass es für den ursprünglich geplanten Neubau keine Fördermittel gibt und die Stadt das etwa fünf Millionen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.