Jubiläumsfete im Glauchauer Sommerbad: Was Besucher wissen sollten

Am Samstag wird in Glauchau das 100-jährige Bestehen des Sommerbades gefeiert. Dabei gibt es für die Gäste einiges zu beachten.

In Glauchau steigt am Samstag eine zünftige Sommerparty im Freibad. Anlass der Fete ist das 100-jährige Bestehen der Glauchauer Sommerbades, das die Stadt mit ihren Gästen gemeinsam feiern will. Dabei gibt es tagsüber und abends bis in die Nacht hinein verschiedene Attraktionen, die für Spaß und Kurzweil sorgen sollen. Im Folgenden eine...