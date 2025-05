Kinderspaß in Glauchau: Was ist denn auf dem Wochenmarkt los?

Am Rande des Glauchauer Wochenmarktes haben am Mittwoch Kinder gespielt, gemalt und gegessen. Dahinter steckt eine sachsenweite Aktion.

Um die 20 Knirpse, allesamt in leuchtend gelbe Westen gekleidet, stehen vor dem Glauchauer Rathaus. Was ist denn auf dem Wochenmarkt in Glauchau am Mittwoch losgewesen? Die Jungen und Mädchen, keines der Kinder älter als drei Jahre, haben mit ihren Erzieherinnen Kuchen mitgebracht, den sie gemeinsam mit dem Oberbürgermeister Marcus Steinhart...