Kleingarten-Pacht in Meerane: Wo sogar über Cent-Beträge gestritten wird

Laubenpieper zahlen in Meerane weniger als anderswo. Bürgermeister Jörg Schmeißer lehnt eine Erhöhung ab. Er spricht „von einem Signal, welches wir nicht senden sollten“. Warum?

Mit Blick auf die Pacht ist Meerane ein Mekka für Schrebergärtner. Die jährliche Pacht, die Kleingärtner zahlen müssen, beträgt 2 Cent pro Quadratmeter. Das bedeutet beispielsweise für einen Durchschnittsgarten mit einer Fläche von 300 Quadratmetern eine Jahres-Pacht von 6 Euro. Das ist weniger als in anderen Städten rund um Meerane.