Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Meerane verlangt für einen Durchschnittsgarten eine Jahrespacht von nur 6 Euro.
Meerane verlangt für einen Durchschnittsgarten eine Jahrespacht von nur 6 Euro. Bild: Andreas Kretschel
Meerane verlangt für einen Durchschnittsgarten eine Jahrespacht von nur 6 Euro.
Meerane verlangt für einen Durchschnittsgarten eine Jahrespacht von nur 6 Euro. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Kleingarten-Pacht in Meerane: Wo sogar über Cent-Beträge gestritten wird
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Laubenpieper zahlen in Meerane weniger als anderswo. Bürgermeister Jörg Schmeißer lehnt eine Erhöhung ab. Er spricht „von einem Signal, welches wir nicht senden sollten“. Warum?

Mit Blick auf die Pacht ist Meerane ein Mekka für Schrebergärtner. Die jährliche Pacht, die Kleingärtner zahlen müssen, beträgt 2 Cent pro Quadratmeter. Das bedeutet beispielsweise für einen Durchschnittsgarten mit einer Fläche von 300 Quadratmetern eine Jahres-Pacht von 6 Euro. Das ist weniger als in anderen Städten rund um Meerane.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
04.08.2025
4 min.
„Noch nicht in Stein gemeißelt“: Im Meeraner Parkplatz-Zoff wird auf Dialog gesetzt
Blick zum Parkplatz am Höhenweg in Meerane: Die Pläne zur Entsiegelung der rund 3000 Quadratmeter großen Fläche stoßen auf Kritik.
Anwohner und Kleingärtner wehren sich gegen den Wegfall von 60 Stellplätzen. Sie planen eine Unterschriftensammlung. Bürgermeister Jörg Schmeißer vereinbart Gesprächstermine. Welche Alternativen es gibt.
Holger Frenzel
18.09.2025
3 min.
Wegen Problemen mit der Sauberkeit: Meerane wechselt Reinigungsfirma in der Friedrich-Engels-Schule
In der Friedrich-Engels-Schule in Meerane gab es Probleme mit der Reinigungsfirma. Sie wird zum 1. November gewechselt.
Mit der Entscheidung wird auf Kritik von Lehrern und Mitarbeitern reagiert. Die Stadt überweist rund 5400 Euro im Monat. Welchem AfD-Vorschlag eine Absage erteilt wurde.
Holger Frenzel
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
Mehr Artikel