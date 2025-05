Kneipe im „Obst- und Gartenbau“ in Meerane: Voller Biergarten zur Neueröffnung

Gaststätten in Kleingartenanlagen gelten als Rarität. Dagegen wird in Meerane mit einer 40.000-Euro-Investition ein Neustart gewagt. Warum der Name schon ganz viel über das Konzept verrät.

Kartoffelsalat mit Bockwurst und Soljanka haben zur Eröffnung der Gaststätte in der Kleingartenanlage „Obst- und Gartenbau" in Meerane zu den beliebtesten Gerichten gehört. Sie wurden von den Mitarbeitern am Donnerstag teilweise im Minutentakt auf die bestens gefüllte Terrasse gebracht. „Ein toller Tag mit netten und verständnisvollen...