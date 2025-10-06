Kommentar zum neuen Museums-Namen: Austauschbar wie eine Glühbirne

Mit dem neuen Namen „Schloss Museum Glauchau“ will sich die Einrichtung profilieren. Dabei steht die Frage, ob sich der Aufwand gelohnt hat.

Was ist das Besondere am Glauchauer Museum? Es gehört zu den ältesten Museen in Sachsen, vom damaligen Gewerbeverein Ende des 19. Jahrhunderts gegründet. Es beherbergt den überwiegenden Teil der Kunstsammlung des Dresdner Medizinprofessors Paul Geipel, der nach dem Zweiten Weltkrieg das Glauchauer Museum mit reichlich Kunst (Grafiken,... Was ist das Besondere am Glauchauer Museum? Es gehört zu den ältesten Museen in Sachsen, vom damaligen Gewerbeverein Ende des 19. Jahrhunderts gegründet. Es beherbergt den überwiegenden Teil der Kunstsammlung des Dresdner Medizinprofessors Paul Geipel, der nach dem Zweiten Weltkrieg das Glauchauer Museum mit reichlich Kunst (Grafiken,...