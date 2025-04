Konzert mit umstrittener Band Weimar im Freibad in Waldenburg: Linken-Kreisverband warnt vor „erheblichem Konfliktpotenzial“

Der Auftritt und die hinter verschlossenen Türen getroffene Entscheidung sorgen für Kritik von Frank Dittrich und Michael Berger. Welche Informationsplattform sie Bürgermeister Jörg Götze empfehlen.

Vom Linken-Kreisverband hagelt es Kritik am geplanten Konzert der umstrittenen Band Weimar im Freibad in Waldenburg. Über die Veranstaltung, die am 9. August stattfinden soll, hat Bürgermeister Jörg Götze (Freie Wähler) am Dienstag seine Stadträte informiert. Im Vorfeld gab es nur Abstimmungen im kleinsten Kreis. Die Linken, die selbst nicht...