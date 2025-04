Konzert zu Ehren des in Meerane geborenen Komponisten Werner Bochmann

Am 17. Mai würde der Komponist vieler bekannter Filmmelodien 125 Jahre alt. Am Vorabend erklingen Melodien aus seiner Feder in der Galerie „Art In“.

Werner Bochmann, der in Meerane geborene Komponist unzähliger Filmmelodien, würde am 17. Mai 125 Jahre alt werden. Aus diesem Grund haben sich einige Musikenthusiasten zusammengefunden und für den Vorabend ein Konzert mit Musik des Jubilars organisiert. Dieses findet am Freitag, 16. Mai, 19 Uhr in der Galerie „Art In" in Meerane statt.