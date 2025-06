Kran steht am XXL-Windrad in Oberwiera: Wann der erste Testlauf geplant ist

Monteure tauschen das Getriebe, welches für Lärmprobleme gesorgt hat, aus. Dafür macht sich der Einsatz eines riesigen Kranes erforderlich. Was der Betreiber zum Zeitplan mitteilt.

Ein Spezialkran steht am XXL-Windrad in Oberwiera. Er verfügt über eine Hakenhöhe von 194 Metern und eine Tragfähigkeit von 750 Tonnen. Die Technik wird für den Austausch des Getriebes am XXL-Windrad benötigt. Dabei handelt es sich um eine Reaktion auf die Lärmbelästigung, über die Anwohner aus den umliegenden Dörfern immer wieder...