Kreative Reise zur Flagge des Traumlandes

Im Schloss Forderglauchau treffen sich Kunstbegeisterte, um ihre Visionen zu teilen. Dazu passend wird am Donnerstag die Ausstellung „Traumwelten“ eröffnet.

„Gestalte die Flagge deines Traumlandes“ heißt es am Mittwoch, 9. Juli, in der Galerie „Art Gluchowe“ im Schloss Forderglauchau. Das Projekt beginnt 11 Uhr und findet passend zur Ausstellung „Traumwelten“ statt, die am Donnerstagabend eröffnet wird. Sie wird gestaltet von Künstlern der Gruppe „Mühle“ aus Zgierz, der...