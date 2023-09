Kunstfestival im Grünfelder Park: Tausende Besucher strömen zum Neustart nach Waldenburg

Auch unter einem neuen Namen und an einem neuen Standort präsentiert sich das Event als Besuchermagnet. Höhepunkt war die Lasershow auf dem Gondelteich. Die besten Fotos vom Samstag und was Gäste am Sonntag noch erwartet.

Eine rund 20-minütige Lasershow auf dem Gondelteich hat am Samstag für den fulminanten Höhepunkt am ersten Tag des Festivals "Art im Park" gesorgt. Der Titel der Veranstaltung war ebenso wie Stadtwappen, markante Bauwerke der Töpferstadt und Logos der Sponsoren über dem Wasser zu sehen. Später wurde die Show mit Jetski-Loopings von Tim...