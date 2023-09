Kunstfestival in Waldenburg: Wer den fulminanten Neustart möglich gemacht hat

Auch unter einem neuen Namen und an einem neuen Standort präsentiert sich das Event als Besuchermagnet. Höhepunkt war die 20-minütige Lasershow am Samstag auf dem Gondelteich. Wie fällt ein erstes Fazit aus?

Es mangelt nicht an Sitzmöglichkeiten. Obwohl das Kunstfestival „Art im Park“ tausende Besucher in den Grünfelder Park in Waldenburg gelockt hat, haben (fast) alle einen Sitzplatz gefunden: Neben den bekannten Biertischgarnituren saßen die Gäste auf Möbeln aus Paletten, auf Kunstwerken wie einem zur Sitzbank umfunktionierten...