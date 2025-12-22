MENÜ
Die tieffrequenten Brummtöne vom XXL-Windrad in Oberwiera nerven die Nachbarn. Der Landkreis Zwickau lehnt – aufgrund der Messergebnisse – eine Nachtabschaltung ab.
Bild: Andreas Kretschel
Sarah Hahn hat im Gemeinderat und im Kreistag auf das Problem aufmerksam gemacht.
Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Das Windrad mit einer Nabenhöhe von 169 Metern steht seit zwei Jahren in Oberwiera.
Bild: Andreas Kretschel
Die tieffrequenten Brummtöne vom XXL-Windrad in Oberwiera nerven die Nachbarn. Der Landkreis Zwickau lehnt – aufgrund der Messergebnisse – eine Nachtabschaltung ab.
Die tieffrequenten Brummtöne vom XXL-Windrad in Oberwiera nerven die Nachbarn. Der Landkreis Zwickau lehnt – aufgrund der Messergebnisse – eine Nachtabschaltung ab. Bild: Andreas Kretschel
Sarah Hahn hat im Gemeinderat und im Kreistag auf das Problem aufmerksam gemacht.
Sarah Hahn hat im Gemeinderat und im Kreistag auf das Problem aufmerksam gemacht. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Das Windrad mit einer Nabenhöhe von 169 Metern steht seit zwei Jahren in Oberwiera.
Das Windrad mit einer Nabenhöhe von 169 Metern steht seit zwei Jahren in Oberwiera. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Lärm von XXL-Windrad in Oberwiera: Der Streit geht weiter
Von Holger Frenzel
Seit Beginn der Adventszeit darf sich die riesige Anlage auch in den Nachtstunden wieder drehen. Betroffene befürchten einen Verlust der Lebensqualität und warnen vor Vermögensschäden. Wie die Behörden reagieren.

Tieffrequente Brummtöne des XXL-Windrades bringen einen Teil der Einwohner aus Oberwiera an ihre Belastungsgrenze. Sie machten vor wenigen Tagen im Kreistag und im Gemeinderat auf die Lärm-Problematik aufmerksam. „Es gibt Einwohner, die Angst haben, ins Bett zu gehen“, sagt Gemeinderätin Sarah Hahn (CKB). Sie gehört zu den Betroffenen. Und...
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
Lärm am XXL-Windrad in Oberwiera: Auch nach Getriebe-Austausch gibt es weiter Probleme
Der Getriebe-Austausch am Windrad in Oberwiera ist abgeschlossen.
Reparatur hat nicht den gewünschten Effekt gebracht. Wie Betreiber Andreas Berger die Lage einschätzt und ab welcher Windstärke sich die Anlage dreht.
Holger Frenzel
30.09.2025
Remse sucht die Bremse: Fünf Argumente gegen den Bau eines XXL-Windrades
Ein Beweis für den Höhenunterschied: Von Kleinchursdorf ist das Windrad in Oberwiera zu sehen.
Die Pläne für den Bau der Anlage im Ortsteil Kleinchursdorf stoßen auf Ablehnung. Die Skepsis wird auch mit dem Futter von 900 Milchkühen und der Ausrüstung der Feuerwehr begründet. Wie es weitergeht.
Holger Frenzel
22.12.2025
Arbeitsmarkt Mittelsachsen: Bei Generation Ü50 passt etwas nicht zusammen
Busfahrer Dirk Frenzel hat sich mit 56 Jahren für eine neue Jobperspektive entschieden.
Regiobus Mittelsachsen nutzt das Potenzial älterer Quereinsteiger. Trotz positiver Einzelfälle bleibt die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der über 50-Jährigen hoch. Die Arbeitsagentur hat Lösungsangebote. Doch wirkt das?
Jan Leißner
Drei Wege, um an einen Arzttermin zu kommen
Die Suche nach einem freien Arzttermin gestaltet sich oft schwierig: Besetztzeichen und lange Wartezeiten sind keine Seltenheit.
Das Knie zwickt, aber Sie haben noch keinen Orthopäden - und auch keine Lust, diverse Praxen abzutelefonieren? Es gibt noch andere Wege zum Arzttermin. Ein Überblick.
21.12.2025
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
Polizeidirektion Zwickau meldete verstärkt Explosionen an Zigaretten-, Geld- und Fahrkartenautomaten
In Hohenstein-Ernstthal wurde im Dezember 2024 am Bahnhof ein Fahrkartenautomat gesprengt.
Fahrscheinautomaten in Zwickau bleiben ab Montag für fünf Tage zum Schutz vor Vandalismus geschlossen. In der Region meldete die Polizei in diesem Jahr 56 Explosionen unter anderem an Automaten.
Frank Dörfelt
