Lärm von XXL-Windrad in Oberwiera: Der Streit geht weiter

Seit Beginn der Adventszeit darf sich die riesige Anlage auch in den Nachtstunden wieder drehen. Betroffene befürchten einen Verlust der Lebensqualität und warnen vor Vermögensschäden. Wie die Behörden reagieren.

Tieffrequente Brummtöne des XXL-Windrades bringen einen Teil der Einwohner aus Oberwiera an ihre Belastungsgrenze. Sie machten vor wenigen Tagen im Kreistag und im Gemeinderat auf die Lärm-Problematik aufmerksam. „Es gibt Einwohner, die Angst haben, ins Bett zu gehen“, sagt Gemeinderätin Sarah Hahn (CKB). Sie gehört zu den Betroffenen. Und... Tieffrequente Brummtöne des XXL-Windrades bringen einen Teil der Einwohner aus Oberwiera an ihre Belastungsgrenze. Sie machten vor wenigen Tagen im Kreistag und im Gemeinderat auf die Lärm-Problematik aufmerksam. „Es gibt Einwohner, die Angst haben, ins Bett zu gehen“, sagt Gemeinderätin Sarah Hahn (CKB). Sie gehört zu den Betroffenen. Und...