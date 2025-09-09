Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet

Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.

Rund um den Leitermann-Bau- und Gartenmarkt sind in letzter Zeit Fragen im Zusammenhang mit Hagebau aufgetaucht. Was ist da los? Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Göpfersdorf an der thüringisch-sächsischen Grenze wird Teil der Hagebau-Gruppe und tritt ab Januar 2026 in das Franchise-System von Hagebau ein. Die Hagebau-Gruppe wiederum ist...
