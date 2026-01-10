Lkw-Unfall führt zur Behinderungen auf der A4 bei Glauchau

Glauchau
Auf der A4 zwischen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal hat es einen schweren Unfall gegeben. Nach der Vollsperrung sind jetzt zwei Spuren wieder frei.
Zu einem schweren Unfall ist es auf der Autobahn A4 zwischen den Anschlussstellen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal gekommen. Ein Sattelzug mit Anhänger kippte um und landete auf dem Dach. Nach ersten Mitteilungen der Polizei war an diesem Unfall kein weiteres Fahrzeug beteiligt, die Ursache stehe aber noch nicht fest.
