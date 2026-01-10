MENÜ
Wegen eines Lkw-Unfalls war die A4 bei Glauchau gesperrt.
Wegen eines Lkw-Unfalls war die A4 bei Glauchau gesperrt. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Lkw-Unfall führt zur Behinderungen auf der A4 bei Glauchau
Von Stefan Stolp
Auf der A4 zwischen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal hat es einen schweren Unfall gegeben. Nach der Vollsperrung sind jetzt zwei Spuren wieder frei.

Zu einem schweren Unfall ist es auf der Autobahn A4 zwischen den Anschlussstellen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal gekommen. Ein Sattelzug mit Anhänger kippte um und landete auf dem Dach. Nach ersten Mitteilungen der Polizei war an diesem Unfall kein weiteres Fahrzeug beteiligt, die Ursache stehe aber noch nicht fest.
