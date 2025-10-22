Mammutaufgabe für Glauchauer Georgius-Agricola-Chor

Die Mitglieder des Agricolachores in Glauchau stehen vor einer riesigen Herausforderung: Sie sind bei einem bedeutenden Konzert im Kulturhauptstadtjahr dabei. Und trotzdem fehlt noch etwas.

Claudia Simon ist schon jetzt etwas aufgeregt. Denn sie weiß, dass in diesem Jahr noch eine Menge auf sie zu zukommen wird. Aber sie und ihre Freunde machen es gerne, es macht ihnen sogar Spaß und soll ein „tolles Erlebnis“ werden. Dabei hat die Sache einen ernsten, erhabenen und festlichen Hintergrund.