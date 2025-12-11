Meerane hat wieder einen Tante-Emma-Laden: Warum die Inhaberin das Hamsterrad gegen eine Herzensangelegenheit tauscht

Glauchau
Doreen Nöldner eröffnet das Geschäft „Der kleine Laden“. Damit gibt es wieder eine Einkaufsmöglichkeit im Crimmitschauer Viertel. Die 46-Jährige wagt den Schritt trotz harter Zeiten für den Einzelhandel. Sie sagt: „Ich weiß, dass ich nicht reich werde.“
Der Name ist Programm. An der Ecke von Karl-Schiefer-Straße und Johann-Sebastian-Bach-Straße in Meerane gibt es wieder eine Einkaufsmöglichkeit. Das Geschäft heißt: „Der kleine Laden“. Seit Mittwoch stehen die Türen des zuvor rund neun Monate geschlossenen Tante-Emma-Ladens mit einer Verkaufsfläche von rund 90 Quadratmetern wieder für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.