  Meerane hat wieder einen Tante-Emma-Laden: Warum die Inhaberin das Hamsterrad gegen eine Herzensangelegenheit tauscht

Doreen Noeldner (46) hat das Geschäft „Der kleine Laden“ in Meerane eröffnet. Zum Sortiment gehören auch Backwaren.
Doreen Noeldner (46) hat das Geschäft „Der kleine Laden“ in Meerane eröffnet. Zum Sortiment gehören auch Backwaren. Bild: Andreas Kretschel
Der Laden befindet sich an der Ecke von Karl-Schiefer-Straße und Johann-Sebastian-Bach-Straße.
Der Laden befindet sich an der Ecke von Karl-Schiefer-Straße und Johann-Sebastian-Bach-Straße. Bild: Andreas Kretschel
Obst und Gemüse gehören zum Sortiment. Noch sind nicht alle Regale gefüllt.
Obst und Gemüse gehören zum Sortiment. Noch sind nicht alle Regale gefüllt. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Meerane hat wieder einen Tante-Emma-Laden: Warum die Inhaberin das Hamsterrad gegen eine Herzensangelegenheit tauscht
Von Holger Frenzel
Doreen Nöldner eröffnet das Geschäft „Der kleine Laden“. Damit gibt es wieder eine Einkaufsmöglichkeit im Crimmitschauer Viertel. Die 46-Jährige wagt den Schritt trotz harter Zeiten für den Einzelhandel. Sie sagt: „Ich weiß, dass ich nicht reich werde.“

Der Name ist Programm. An der Ecke von Karl-Schiefer-Straße und Johann-Sebastian-Bach-Straße in Meerane gibt es wieder eine Einkaufsmöglichkeit. Das Geschäft heißt: „Der kleine Laden“. Seit Mittwoch stehen die Türen des zuvor rund neun Monate geschlossenen Tante-Emma-Ladens mit einer Verkaufsfläche von rund 90 Quadratmetern wieder für...
