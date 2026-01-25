Meerane: Schwarze Rauchsäule ist in der ganzen Stadt zu sehen

Glauchau
An der Steilen Wand ist am Sonntagmittag ein Carport in Brand geraten.
Ein Carport ist am Sonntag gegen 13 Uhr an der Steilen Wand in Meerane aus bisher noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Wie ein Reporter vor Ort berichtete, habe eine weithin sichtbare schwarze Rauchsäule über der Stadt gestanden. Der Carport befindet sich kurz vor dem Chemnitzer Platz hinter einer Garage.
