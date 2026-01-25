MENÜ
Die schwarze Rauchsäule über der Steilen Wand war weit in Meerane sichtbar.
Die schwarze Rauchsäule über der Steilen Wand war weit in Meerane sichtbar.
Glauchau
Meerane: Schwarze Rauchsäule ist in der ganzen Stadt zu sehen
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An der Steilen Wand ist am Sonntagmittag ein Carport in Brand geraten.

Ein Carport ist am Sonntag gegen 13 Uhr an der Steilen Wand in Meerane aus bisher noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Wie ein Reporter vor Ort berichtete, habe eine weithin sichtbare schwarze Rauchsäule über der Stadt gestanden. Der Carport befindet sich kurz vor dem Chemnitzer Platz hinter einer Garage.
